Avcılar'da yere çöp bırakan kişi cezayı yedi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da yere çöp bırakan kişi cezayı yedi!

Avcılar'da S.B. isimli şahıs, çöpünü çöp kutusuna atmak yerine ağacın dibine bırakınca "Kabahatler Kanunu" uyarınca cezayı yedi.

İstanbul Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'nde oturan S.B., eşi ve çocuğuyla evinden çıktıktan sonra beraberinde getirdiği çöp poşetlerini yakındaki konteynere atmak yerine kaldırımdaki ağacın dibine bıraktı.

Çöpü kaldırıma bıraktıktan sonra etrafına bakan S.B. kimsenin görmediğini düşünerek aracına binip sokaktan ayrıldı.

Bir mahalle sakini o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

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Görüntülerin yayılmasının ardından inceleme başlatan belediye zabıta ekipleri belirlenen adrese giderek S.B.'ye "Kabahatler Kanunu" uyarınca 450 lira idari para cezası uyguladı.

Avcılar'da yere çöp bırakan kişiyi cezayı yedi!

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