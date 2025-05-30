Avcılar’da yol verme kavgası kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da sokak'ta yol verme konusunda iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Taraflardan biri bıçakla yaraladı. Otomobilde bulunan sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti.

Tahtakale Mahallesi Vişne Sokak'ta yol verme konusunda iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine iki araç sürücüsü otomobillerinden inerek kavga etmeye başladı. Çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedilen kavgada 2 kişiden biri aralarına aldıkları sürücüyü bıçakla yaraladı. Bir işyerinin önünde devam eden ve iş yerinin camının kırılmasına da neden olan kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgada bıçak kullanan kişiyle arkadaşı olay yerinden koşarak kaçtı. Yaralanan kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis plaka bilgilerinden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ARACA YUMRUK ATTI

Bir diğer kavga ise, Ispartakule Fırat Caddesi'nde yine yol verme nedeniyle çıktı. Kavgaya karışan sürücü diğer sürücünün aracının yanına giderek camını açmasını istedi. Olumsuz yanıt alan sürücü aracı yumruklayarak otomobildeki sürücüye küfür etti. Otomobilde bulunan sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti.

Avcılar’da yol verme kavgası kanlı bitti

Avcılar’da yol verme kavgası kanlı bitti

Avcılar’da yol verme kavgası kanlı bitti

Avcılar’da yol verme kavgası kanlı bitti

Avcılar’da yol verme kavgası kanlı bitti

Avcılar’da yol verme kavgası kanlı bitti

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