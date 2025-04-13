Avcılar'daki metrobüs kazasında gözaltına alınan sürücüyle ilgili yeni gelişme!

Kaynak: AA
Avcılar'daki metrobüs kazasında gözaltına alınan sürücüyle ilgili yeni gelişme!

Avcılar'da, 21 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarpmış, kazada 2'si çocuk 21 kişi yaralanmıştı.

Avcılar'da, 21 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüsün dün, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü E.S'nin işlemleri tamamlandı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

E.S. savcılık talimatıyla emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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