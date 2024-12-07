Avcılık yapan 22 şahıs Jandarma'dan kaçamadı

Jandarma ekiplerinin son bir ay içerisinde il genelinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan kontrollerde; Avlaklarda avlanma izni almadan avlanan 9 şahıs, Merkez Av Komisyonunca avlanmaya yasaklanan avlaklarda avlanan 7 şahıs, Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenecekler dışında ses, manyetik dalga, ışık yayan araç gereçlerle avlanan 1 şahıs, Avcılık belgesi olmadan avlanan 3 şahıs, Belirlenen avlanma miktarı üstünde av yaptığı tespit edilen 1 şahıs, Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenecekler dışında kara, hava ve yüzer araçlarla avlanan 1 şahıs olmak üzere toplam 22 şahıs hakkında 69 bin 919 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada çevre, doğa ve hayvanların korunması faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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