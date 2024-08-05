AVEC Rent a Car (Replease) üçüncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi

Replease, toplam 100 milyon TL tutarlı altı ay vadeli iki adet kira sertifikası ihraçlarını başarılı bir şekilde tamamlamıştı. İlgili ihraçlar itfa olduktan sonra 3. Sukuk ihracını 26 Temmuz 2024 tarihinde bu kez 371 gün vadeli üç ayda bir kira(kupon) ödemeli olarak gerçekleştirmiştir.

26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen 50 milyon TL büyüklüğündeki üçüncü sukuk ihracında da yine ilk ihraçta olduğu gibi emeklilik şirketleri ve sektördeki çeşitli portföy yönetim şirketlerinden ağırlıklı olmak üzere yoğun bir ilgiyle karşılaşılmıştır. Yeni ihracın da başarılı bir şekilde tamamlanması, önceki ihraçlarda olduğu gibi yatırımcıların Paşalı Grubu ve Replease'e olan uzun vadeli güveninin tazelendiğini göstermiştir.

Böyle başarıların devamının geleceğinin altını çizen Replease Finans Direktörü Mehmet Toker:

“Avec Rent a Car” son model araçlarıyla, tamamı yetkili servis bakımlı 100’den fazla marka/modelle hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti odaklı ve yüksek hizmet kalitesi ilkesini ön planda tutan Avec Rent A Car, bu hizmet kalitesi sayesinde hem yerli hem de yabancı müşteriler tarafından ilk sıralarda tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Bugün Avec Rent a Car cirosunun %50’si yabancı müşteriler tarafından oluşmaktadır.

2016 yılında kurulan Avec Rent a Car, grup şirketi Avek Otomotiv ile birlikte yarattığı sinerji ile kısa sürede sektörün en güçlü firmalarından biri haline gelmiştir. Önceliği müşteri memnuniyetine veren firma, gerek iş ortağı Türk Havayolları gerekse Booking.com tarafından öncelikli tercih edilen firmaların başında yer almaktadır.

Avec Rent a Car, daha temiz bir dünya için elektrikli araç kiralama faaliyetlerine başlayarak, ilk etapta 50 adet elektrikli üst segment aracı müşterilerinin kullanımına sundu.

AVEC Rent a Car, kaliteli hizmet anlayışı, 13.000 adet ile geniş araç filosu, uygun fiyatları ve sukuk ihracı gibi yenilikçi finansman uygulamalarıyla Türkiye'nin lider araç kiralama şirketlerinden biri haline gelmiştir.