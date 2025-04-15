‘Avlu’ dizisi, yıllar sonra geri dönüyor

Star TV’de ilk bölümü 29 Mart 2018’de yayınlanan ‘Avlu’ dizisi, 2 sezon sürmüş ve 30 Mayıs 2019 ekrana gelen 44. bölümüyle sezon finali yaparak yayından kaldırılmıştı. Finali dahi yaptırılmayan o dizi, yıllar sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Dizinin sosyal medyadan paylaşılan tanıtımı oldukça ilgi gördü. Limon Film imzalı yapımın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil. Yoğun istek üzerine yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin yeni sezon kadrosunda hangi eski oyuncuların yer alacağı, kimlerin olmayacağı, kadroya hangi yeni isimlerin dâhil olacağı merak konusu oldu.

Eski kadrodan ‘Bahar’da rol alan Demet Evgar’ın olacağını sanmıyorum. Ceren Moray, Kenan Ece, Nergis Öztürk, Ushan Çakır gibi isimler dizinin yenilenen kadrosunda olabilir. Bakalım, önümüzdeki hangi gelişmeler olacak? Takipteyim.

Kahkahalar eşliğinde ‘Kaynat Bakalım’

Sahne, tiyatro ve televizyon dünyasının en sevilen kadınları Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer’in muhteşem şovu ‘Kaynat Bakalım’ın ilk iki gösterisinin ardından yoğun bir talep gören ve biletleri kısa süre içerisinde tükenen şovun yeni tarihleri açıklandı.

Yapımını BKM’nin üstlendiği ‘Kaynat Bakalım’, Nisan ve Mayıs aylarında seyirci karşısına çıkmaya devam edecek. Şov dünyasına yeni bir soluk getiren üçlü; 18-20 Nisan’da Maximum Uniq Hall’de, 28 Nisan’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 12 Mayıs’ta Ankara Congresium’da, 15-25 Mayıs’ta Maximum Uniq Hall’de kahkahalar eşliğinde kaynatacak.

Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer’in hiç kimsenin bilmediği sırlarını, aşklarını, vazgeçişlerini ve maceralarını büyük bir samimiyetle seyirci ile paylaştıkları bu şovda, kahkaha dolu anılar, tatlı atışmalar, şarkılar ve çok daha fazlası sahnede oluyor.

TAMEV’den Yavru Vatan’da anlamlı defile

Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV) ve KKTC Hizmet Dernekleri’nin işbirliğinde ‘Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar’ sosyal sorumluluk projesinin etkinliği, Girne Acapulco Resort Otel’de düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve TAMEV Başkanı Nuray Marçak ev sahipliğinde gerçekleşen toplum gönüllüsü Monik İpekel’in destekleriyle KEÇADA yardım defilesi yapıldı. Etkinlikte oyuncu Bekir Aksoy sunuculuk yaparken eşi Nazife Aksoy da podyumda yürüdü. Defilenin onur konuğu ise duayen modacı Yıldırım Mayruk oldu.

Etkinlikten elde edilen gelirle Türkiye’de eğitim gören KKTC vatandaşı 5 öğrenciye burs sağlanacak. Burs imkanı sağlayan TAMEV’e teşekkür eden Sibel Tatar, ‘Üreten Kadınlar, Güçlü Yarınlar’ projesini hayata geçiren paydaşlara teşekkür ederek proje ile hem öğrencilere burs imkanı yaratıldığını hem de ‘KEÇADA’ markasının tanıtımının yapıldığını kaydetti.