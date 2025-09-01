AVM genel müdürü öldürüldü

Kaynak: DHA / İHA

Yozgat'taki bir alışveriş merkezinin (AVM) genel müdürü Hakan Karakoç, 3 ay önce binadan dükkan kiralayan Bülent Kızılırmak ile aralarında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Medrese Mahallesi'ndeki bir AVM'nin genel müdürü Hakan Karakoç ile 3 ay önce binadan dükkan tutan Bülent Kızılırmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kızılırmak, Karakoç'u göğsünden bıçakladı.

aw528197-03.jpg

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Bülent Kızılırmak, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

aw528197-01.jpg

Evli ve 3 çocuk babası Hakan Karakoç'un cenazesi, dün öğlende Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bülent Kızılırmak ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

aw528197-02.jpg

avm-genel-muduru-kira-kavgasinda-bicakl-891799-264850.jpg

avm-genel-muduru-kira-kavgasinda-bicakl-891800-264850.jpg

avm-genel-muduru-kira-kavgasinda-bicakl-891801-264850.jpg

Son Haberler
İntihar gibi ölüm! Dalgınlığı hayatına mâl oldu
İntihar gibi ölüm! Dalgınlığı hayatına mâl oldu
Tutuklu Belediye Başkanı ile ilgili yeni gelişme! Avukatı duyurdu
Tutuklu Belediye Başkanı ile ilgili yeni gelişme! Avukatı duyurdu
Göztepe'ye 2 transfer geliyor, 1 isim yolcu
Göztepe'ye 2 transfer geliyor, 1 isim yolcu
Bilecik’in tescilli lezzetlerine yenileri ekleniyor
Bilecik’in tescilli lezzetlerine yenileri ekleniyor
Efsane belediye başkanı uçakta kalp krizi geçirdi!
Efsane belediye başkanı uçakta kalp krizi geçirdi!