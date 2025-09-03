AVM müdürü öldürüldü! Cinayet anı kamerada

Yozgat’taki alışveriş merkezinin genel müdürü Hakan Karakoç, üç aylık kiracısı ile arasında çıkan tartışmasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Tartışmanın 'kira' sebebiyle çıktığı iddia edildi.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kızılırmak, Karakoç’u göğsünden bıçakladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı Karakoç, ihblar olay yerine gelen sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yakalanan Bülent Kızılırmak tutuklandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Hakan Karakoç’un cenazesi Sarıtopraklık Mezarlığı’nda gçzyaşlarıyla defnedildi.
Cinayet anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.