Edirne'debulunan bir AVM'de çalışan bir kadın, tuvalet kabininde bulunduğu esnada yan kabinde bulunan biri tarafından görüntülenmeye çalışıldığını fark etti. Bağırarak tuvaletten çıkan kadın, güvenlikten yardım istedi. 2 kişi oldukları belirlenen şahıslar kaçtı.

Daha sonra yapılan çalışmalarla 21 yaşındaki M.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan M.Ö.'nün eylemi gerçekleştiremediği, telefonunda yapılan kontrollerde anlaşıldı. M.Ö. daha sonra serbest bırakıldı.

İLK DEĞİL

Edirne'de aynı alışveriş merkezinde benzer bir olayın daha önce de yaşandığı belirtildi. Bir erkek şahsın, yine kadınlar tuvaletinde kabinin üst kısmından elini uzatarak cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı, durumu fark eden kadınların tepkisi üzerine şahsın kaçtığı ifade edildi.