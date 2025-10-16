Bilimsel veriler, basit bir hijyen önleminin göz ardı edilmesinin, ciddi enfeksiyon zincirlerini tetiklediğini ifade etti.

Milyonlarca kişinin günlük hayatının parçası olan AVM tuvaletlerindeki tuvalet kâğıdı kullanımı, beklenmedik bir halk sağlığı meselesi olarak uluslararası bilim gündemine girdi.

Kullanıcıların kolayca erişebildiği açık rulo sistemlerinin, yüksek temas noktası nedeniyle bakteri ve virüslerin yayılması için ideal bir zemin hazırladığı, son bilimsel araştırmalarla kanıtlandı.

ARİZONA ÜNİVERSİTESİ'NDEN ŞOK EDEN VERİLER

Arizona Üniversitesi'nden 20 yılı aşkın süredir umumi tuvalet kirleticileri üzerine araştırma yürüten Mikrobiyolog Dr. Charles Gerba, bu konudaki endişeleri uluslararası kamuoyu ile paylaştı.

Dr. Gerba'nın çalışmaları, halka açık tuvaletlerdeki yüzeylerde E. Coli, Salmonella ve Norovirüs gibi patojenlerin varlığını doğruladı.

Dr. Gerba, halka açık tuvaletlerdeki mikropların yalnızca tuvalet yüzeyinde değil, sifonun çekilmesiyle havaya karışarak yaklaşık bir metre çapındaki alana yayıldığını ve bu alanın tuvalet kâğıdı rulosunu da kapsadığını sıklıkla dile getirdi.

Uzman, "Açıkta duran tuvalet kâğıtları, hava yoluyla ve eller aracılığıyla kontaminasyona karşı savunmasızdır. Kullanıcıların kağıda dokunması, bir sonraki kişiye mikrop aktarılması için en basit mekanizmayı oluşturur" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL HİJYEN ÇALIŞMALARI UYARDI: BULAŞMA YÜZDE 80'İ AŞIYOR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından desteklenen araştırmalar, bulaşıcı hastalıkların yaklaşık %80'inin eller aracılığıyla aktarıldığını gösterdi. İngiliz Hijyen Uzmanı ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Prof. Dr. Sally Bloomfield ise, AVM gibi kalabalık mekanlarda tuvalet kâğıdı kullanımının basit, ancak kritik bir risk barındırdığını belirtti.

Prof. Dr. Bloomfield, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Halkın büyük bir kısmı el yıkama alışkanlıklarını tam olarak yerine getirmiyor. Bu durumda, virüs ve bakteriler kontamine olmuş ellerden tuvalet kâğıdının dış yüzeyine taşınıyor. Rulonun en dış katmanına dokunan her kişi, potansiyel bir enfeksiyon taşıyıcısı haline geliyor. Bu, özellikle grip, soğuk algınlığı ve mide-bağırsak enfeksiyonlarının kapalı topluluklarda hızla yayılmasına yol açar" dedi ve AVM yönetimlerini, mümkün olduğunca temassız veya kapalı, koruyucu dispanserler kullanmaya çağırdı.

DOĞRU KULLANIM YÖNÜ BİLE ÖNEM ARZ EDİYOR

Araştırmacılar, tuvalet kâğıdı rulosunun asılış yönünün bile çapraz kontaminasyon riskini etkilediğine dikkat çekti.

Ev hijyeni ve gıda güvenliği uzmanları, rulo kâğıdın ucunun kullanıcıya dönük (üstten asılı) olmasının, sadece kâğıdı kullanacak kişinin dokunmasını sağlayarak bulaşma riskini azalttığını ifade etti.

Duvara dönük (alttan asılı) pozisyonun ise rulo yüzeyinin duvara sürtünme ihtimalini ve gereksiz teması artırdığını belirttiler.

UZMANLARDAN ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Uzmanlar, AVM ziyaretçilerine basit ama etkili kişisel hijyen kurallarına riayet etmeleri tavsiyesinde bulundu:

Tuvalet kâğıdını rulo dış yüzeyine mümkün olduğunca az temas ederek, sadece uç kısmından alınması.

Tuvalet kâğıdından sonra mutlaka ellerin sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanması.

Musluk, kapı kolu ve sifon gibi yüksek temas noktalarına temas ederken, mümkünse kâğıt havlu veya tek kullanımlık bir bariyer kullanılması.

Temas sonrası eller yüze dokundurmaktan kesinlikle kaçınılması gerektiği önemle belirtildi.