AVM'de bulabilmek için eşine balon bağladı

Bir sosyal medya kullanıcısının "1.50 hanımı AVM'de nasıl buluyorum?" diyerek yaptığı paylaşımında eşinin çantasına bağladığı balonu takip ederek eşini bulduğu anlar izleyenleri güldürdü
09 Kasım 2023 Perşembe
Bir sosyal medya kullanıcısının "1.50 hanımı AVM'de nasıl buluyorum?" diyerek yaptığı paylaşımında eşinin çantasına bağladığı balonu takip ederek eşini bulduğu anlar izleyenleri güldürdü
Bir sosyal medya kullanıcısının "1.50 hanımı AVM'de nasıl buluyorum?" diyerek yaptığı paylaşımında eşinin çantasına bağladığı balonu takip ederek eşini bulduğu anlar izleyenleri güldürdü