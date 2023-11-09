AVM'de bulabilmek için eşine balon bağladı

Bir sosyal medya kullanıcısının "1.50 hanımı AVM'de nasıl buluyorum?" diyerek yaptığı paylaşımında eşinin çantasına bağladığı balonu takip ederek eşini bulduğu anlar izleyenleri güldürdü