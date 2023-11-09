AVM'de bulabilmek için eşine balon bağladı

Bir sosyal medya kullanıcısının "1.50 hanımı AVM'de nasıl buluyorum?" diyerek yaptığı paylaşımında eşinin çantasına bağladığı balonu takip ederek eşini bulduğu anlar izleyenleri güldürdü

AVM'de bulabilmek için eşine balon bağladı

Bir sosyal medya kullanıcısının "1.50 hanımı AVM'de nasıl buluyorum?" diyerek yaptığı paylaşımında eşinin çantasına bağladığı balonu takip ederek eşini bulduğu anlar izleyenleri güldürdü

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