AVM’de büyük kriz! Tüm mağazalara tebligat gönderildi

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM için yıllar önce verilen ruhsat iptalinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Atakum Belediyesi, AVM’de faaliyet gösteren tüm işletmelere kapatma tebligatı gönderdi.

Bafra 55’te yer alan habere göre, 2021 yılında mahkeme kararıyla yapı ruhsatı iptal edilen AVM’de, ruhsatsız faaliyetlerin sürdüğü gerekçesiyle resmi yazılar işletmelere ulaştırıldı.

Atakum Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı için iş yeri ruhsatı verilemeyeceği ve bu nedenle faaliyetlerin derhal sonlandırılması gerektiği belirtildi.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz yalnızca iş yeri açma ruhsatlarını düzenledik. Ancak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, mahkeme kararına dayanarak AVM’nin ruhsatını iptal etmesi üzerine bizim de işletmelere verdiğimiz ruhsatları iptal etmemiz gerekti. Dün itibarıyla tüm iş yerlerine gerekli tebligatları gönderdik.” dedi.

Yıldız ayrıca, AVM’nin mühürlenmesi yetkisinin Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu hatırlatarak, bundan sonraki adımların onların sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

CityMall AVM yönetimi ise yaşanan gelişmelere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.