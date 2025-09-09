AVM’de büyük vurgun! İşin arkasından mağaza müdürü çıktı

Kaynak: DHA
AVM’de büyük vurgun! İşin arkasından mağaza müdürü çıktı

İstanbul’da bir AVM’deki büyük vurgun ortaya çıktı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı mağaza müdürünün 2.5 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

İstanbul Başakşehir'de bir AVM içerisinde mağazası bulunan M.A., iş yerinde satışı yapılan ürünlerin parasının şirket hesabı yerine başka bir hesaba aktarıldığı şikayetiyle polise başvurdu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada mağaza müdürü Ö.A.'nın geçtiğimiz nisan ayından bu yana mağazada satılan ürünlerin parasını kendi hesabına aktardığını tespit etti.

Gözaltına alınan Ö.A. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin 2 milyon 500 bin lira parayı hesabına geçirerek çaldığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
“Anagold yeniden üretime geçsin, ocaklar aşsız kalmasın”
“Anagold yeniden üretime geçsin, ocaklar aşsız kalmasın”
Burası Ankara'nın göbeği! Sürücü yaya kadını döverek hastanelik etti
Burası Ankara'nın göbeği! Sürücü yaya kadını döverek hastanelik etti
Erdoğan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Rabia'yı kabul etti
Erdoğan, Rabia'yı kabul etti
Beşiktaş'a Taylan Bulut müjdesi!
Beşiktaş'a Taylan Bulut müjdesi!
Nottingham Forest'ın başına Manisalı hoca geldi
Nottingham Forest'ın başına Manisalı hoca geldi