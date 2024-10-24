AVM'de güvenliği bıçaklayan çocuk tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
AVM'de güvenliği bıçaklayan çocuk tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Hilltown Alışveriş Merkezi'ne gelerek güvenlik görevlisiyle tartışan 15 yaşındaki iki çocuktan biri, güvenlik personelini bacağından bıçakladı. Yakalanan çocuklardan bıçaklanan tutuklandı, diğeri serbest kaldı.

Karşıyaka ilçesinde bulunan Hilltown Alışveriş Merkezi'ne her geldiklerinde sürekli taşkınlık çıkartan T.Ö. (15) ve U.F. (15) adlı çocuklar AVM'ye girince güvenlik görevlisi Muhammet S. (34) onları dışarı çıkartmak istedi.
Bunun üzerine çocuklar ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıkarken güvenlik görevlisi Muhammet S., iddiaya göre T.Ö. tarafından bacağından bıçaklandı. Olayın ardından çocuklar AVM'den koşarak kaçarken, güvenlik görevlisi kanlar içerisinde yere yığıldı.

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Muhammet S., durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan iki çocuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Güvenlik kamera görüntülerinden tespitleri yapılan çocuklardan, T.Ö. saat 19:00 sıralarında Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, U.F. ise saat 22:00 sıralarında Karşıyaka Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Çocuklar sorgulanmak üzere Bostanlı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından T.Ö. ve U.F., adliyeye sevk edildi. Güvenlik görevlisini bıçakladığı değerlendirilen T.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U.F., savcılıktan serbest kaldı.

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