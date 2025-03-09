AVM'de Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Aktarılan bilgilere göre Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan Ninova Park AVM içerisindeki Starbucks'a dışarıdan bir kişi silahla ateş açtı.
İçeride oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık ve S.K., açılan ateş sonucu yaralandı.
Boynundan aralanan Merve Nur Yararlık ve 21 yaşındaki arkadaşı S.K. olay yerine ulaşan sağlık ekibi tarafından hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Merve Nur Yararlık sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.