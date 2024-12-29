AVM’de karşılaştığı eski eşini bıçakladı

Kaynak: İHA
AVM’de karşılaştığı eski eşini bıçakladı

Sivas'ta alışveriş merkezinde tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan E.D. daha sonra polise telim oldu.

Sivas'ta alışveriş merkezinde tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan E.D. daha sonra polise telim oldu.

Edinilen bilgilere göre olay Gültepe Mahallesinde bulunan İVA Park Alışveriş Merkezinde meydana geldi. İddialara göre E.D. eski eşi A.K. ile tartıştıktan sonra bıçakla A.K'ye saldırdı. Eski eşini ayak kısmından yaralayan E.D. otomobiliyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansta Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken E.D. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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