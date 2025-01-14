AVM'de korkunç ölüm! Metrelerce yüksekten yürüyen merdivene çakıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Ankara'da bir AVM'de dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Havalandırma borularının bulunduğu tavan arasında çalışan S.P., metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenlerin üzerine feci şekilde düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara Çankaya ilçesi Or-An Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, S.P. AVM'nin havalandırma borularının olduğu tavan arasında çalışıyordu. Beton zemin çökmesiyle metrelerce yüksekten yürüyen merdivenlerin üzerine feci şekilde çakıldı.

avmnin-tavan-arasindan-dusen-isci-hayat-514297-152245.jpg

İhbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından işçiye ilk müdahalesi yapıldı. Ağır yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

avmnin-tavan-arasindan-dusen-isci-hayat-514298-152245.jpg

S.P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

avmnin-tavan-arasindan-dusen-isci-hayat-514299-152245.jpg

avmnin-tavan-arasindan-dusen-isci-hayat-514300-152245.jpg

Son Haberler
ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS başvuruları başladı
ÖSYM tarafından yapılacak olan e-YDS başvuruları başladı
Türkiye'de öğrendi ülkesi Suriye'de devam ettirecek!
Türkiye'de öğrendi ülkesi Suriye'de devam ettirecek!
Türk Hava Yolları'ndan 10 yıl sonra ilk sefer
Türk Hava Yolları'ndan 10 yıl sonra ilk sefer
Ata tohumları satışa çıkıyor
Ata tohumları satışa çıkıyor
Hıçkırıkla baş etmenin en etkili yolları! Uzmanlardan tavsiyeler
Hıçkırıkla baş etmenin en etkili yolları! Uzmanlardan tavsiyeler