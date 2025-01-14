AVM'de korkunç ölüm! Metrelerce yüksekten yürüyen merdivene çakıldı

Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara Çankaya ilçesi Or-An Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. İddiaya göre, S.P. AVM'nin havalandırma borularının olduğu tavan arasında çalışıyordu. Beton zemin çökmesiyle metrelerce yüksekten yürüyen merdivenlerin üzerine feci şekilde çakıldı.

İhbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından işçiye ilk müdahalesi yapıldı. Ağır yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

S.P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.