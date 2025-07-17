Irak'ta AVM’de yangın faciası: Onlarca kişi hayatını kaybetti!

Irak'ın güneyindeki Kut kentinde bir AVM ve restoranda çıkan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Vasıt Vilayetinin Kut kentinde dün gece bir restoran ve AVM nedeni henüz belirlenemeyen büyük bir yangın meydana geldi. Vasıt Valiliği'ne göre çıkan yangında şu ana kadar en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Vasıt Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin bir kısmının kadın ve çocuk olduğu bildiriliyor.

Hyper market ve restoranın yer aldığı bir kaç katlı binada hala mahsur kalanların olduğu ve can kaybının yükselmesinden endişe edildiği aktarıldı.

Ayrıca üç günlük genel yas ilan edileceği açıklandı.