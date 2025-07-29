AVM'deki kadınlar tuvaletinde skandal! Vatandaşlar müdahale etti

Bolu’daki 14 Burda AVM’de kadınlar tuvaletine girerek cep telefonuyla gizli çekim yaptığı iddia edilen 40 yaşındaki şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Bolu’da 14 Burda Alışveriş Merkezi’nde geçtiğimiz hafta yaşanan olay, büyük tepki topladı. İddiaya göre, 40 yaşındaki C.A. isimli şahıs, kadınlar tuvaletine girerek cep telefonuyla gizli görüntü almaya çalıştı.

Durumu fark eden kadınların tepki göstermesi üzerine olay kısa sürede büyüdü.

Kadınların seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, tuvalete girerek duruma müdahale etti.

Tuvaletten çıkarılan şahıs, öfkeli kalabalık tarafından darp edildi. Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, C.A.’yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.