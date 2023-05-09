AVM’ler çocuklara zararlı mı?

“Oyun çocukların psikolojik ve sosyal gelişiminde oldukça önemli bir yer tutar.” Uzm. Dr. Anıl Yeşildal önemli bilgiler verdi. İşte, o bilgiler…

AVM’ler çocuklara zararlı mı?

Yazın rahatça sokakta, bahçelerde, parklarda, sahillerde vakit geçirirken, kışın tüm bunları nasıl yapacağız diye düşünürler. Aslında haksız da sayılmazlar çünkü biz uzmanlar kışın çocukların kalabalık ve kapalı alanlarda çok fazla bulunmasını tavsiye etmeyiz. Özellikle son zamanlarda ülkemizde, her geçen gün sayıları giderek artan AVM’lerde uzun süreli vakit geçirmek hastalıklara yol açabilmektedir. Özellikle damlacık yoluyla bulaşan üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında bir artışa yol açmakta.

Çocukluğumuzda açık havada gördüğümüz Lunapark’ların, son yıllarda adeta ufaltılmış modellerini sık sık AVM’lerin içinde dahi görebiliyoruz. O rengarenk, müzikli, adeta masal kahramanları içinden fırlayacakmışçasına canlı gibi duran bu oyuncaklardan, çocukları tamamen uzak tutmanın imkansız olduğunun farkındayız.

Fakat bu tür yerlerde çocukların bindiği veya ellerini sürdüğü oyuncakların her gün binlerce el tarafından elendiği yadsınamaz bir gerçektir. Hem kalabalık ve kapalı alanlardaki damlacık yolu bulaşmaları, hem de bu oyuncakların üzerine elle bulaşan mikroplar, kış aylarındaki enfeksiyonların en önemli sebeplerinden biridir.

ANNE BABALAR NELER YAPABİLİR?

Haftada 1’den daha sık olmamak üzere, zaman zaman çocuklarımızı bu tür AVM’lerin parklarına götürebiliriz, ancak buralarda mümkün olduğunca az zaman geçirmek, 2-3 taneden daha fazla oyuncağa binmemek konusunda çocuğumuza sınır koymak, eve dönüşte mutlaka elimizi yüzümüzü alışkanlığı geliştirmek alabileceğimiz önlemlerden birkaçıdır.

Mümkün olduğunca açık havalı aktivitelere de kış bile olsa zaman ayırmakta fayda vardır, hatta eğer fırtına yoksa, karlı havalarda bile parklarda gezintiler, çocuğunuzla kartopu oynamanın, kardan adam yapmanın çok keyifli ve sağlıklı olacağını düşünüyorum. Kışın soğuk ve karın mikropların baş düşmanı olduğu bilinen bir gerçektir. Yine çok soğuklarda akraba veya komşu çoucklarıyla ev içinde bir araya gelmek, yine de 1000’lerce insanın girip çıktığı kapalı alanlardan çok daha sağlıklı olacaktır.

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