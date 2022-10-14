AVM'lerde yeni dönem. Kabarık enerji faturaları bu kararı aldırdı

Enerji maliyetlerindeki yüksek artış nedeniyle, bazı AVM’ler kendi elektriğini kendisi üretecek. Markalar kendi bünyelerinde ‘enerji tasarruf ve takip birimi’ kurarken, 50 AVM kendi elektriğini üretmek için GES yatırımı yaptı. Alınacak tedbirlerle doğalgaz ve elektrik maliyetlerinde yüzde 40 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Son zamlarla birlikte enerjinin maliyetler içindeki payı 3’e katlanan ve birçok noktada kirayı yakalayan perakende noktaları ve AVM’ler, tasarruf için geniş kapsamlı tedbir paketleri uygulamaya başladı.

Dünya Gazetesi'nden Yener Karadeniz'in haberine göre, bu kapsamda markalar bünyelerinde yeni istihdam sağlayarak enerji tasarruf ve takip birimleri kurarken AVM’ler ise yenilenebilir enerji atağı yaptı.

1 YIL İÇİNDE ÜRETMELERİ BEKLENİYOR

Satış noktalarında uygulanan tedbirler arasında cadde mağazalarının erken kapanması, gündüz 12:30’a kadar aydınlatmaların yarıya düşürülmesi, ısıtma, soğutma ve havalandırmanın 2 saat erkene alınması, aydınlatmaların tasarruflu ve fotoselli muadilleri ile değiştirilmesi, vitrinlerin güneş aldığı saatlerde ışıklandırılmaması gibi birçok uygulama hayata geçti. Birçok markada bu yolla yüzde 40’a varan tasarruf sağlanıyor. Öte yandan 6 AYD üyesi alışveriş merkezi GES yatırımı ile kendi enerjisini üretmeye başlarken planlama aşamasında olan çok daha fazla AVM olduğu bilgisi verildi. 1 yıl içinde 50 AVM’nin yenilenebilir enerji yatırımı ile kendi kendisini kendisinin üretmesi bekleniyor.

Enerji giderlerinde iki konuya dikkat çeken Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “Birincisi biz kendi iç tedbirlerimizi artırıyoruz ama öte yandan çıkan AVM’lerde ortak giderlerden biri de enerji ve ağustos ayında değişen yönetmeliğe rağmen AVM’lerin uygulamalarıyla ilgili çok fazla şikayet alıyoruz üyelerimizden. Yüzde 90’ı şikayetçi. Düzenleme yapıldı ama hesap vermiyorlar, detay alamıyoruz. Mağaza elektriği ile ortak alan elektriği ayrılmaz bir parçadır” diye konuştu.

AVM’LER KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİSİ ÜRETECEK

Enerji verimliliği AVM’lerin de en önemli gündem maddesi. Bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, “enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili bir komisyon kurduk. Çalışmaya başladı. Aydınlatmaların daha az tüketim daha fazla verim olacak şekilde düzenliyoruz. İkincisi de tükettiğimiz enerjiyi güneşten elde etmek. Bu konuda son dönemde üyelerimizce çok sayıda GES yatırımı yapıldı. Bu yatırımlar da devam ediyor. birlikte hareket ediyoruz. Firmalara yardımcı oluyoruz. Şu ana kadar 6 AVM, GES’e geçti ama önümüzdeki 1 yıl içinde 50 AVM, GES yatırımı ile kendi elektriğini kendisi üretecek hale gelecek” dedi. Ortak alan giderleri konusunda BMD üyelerinin şikayeti konusunda ise Altaş, “Markalar her şey bir anda hallolsun istiyorlar. Bu yönetmeliğin oturması zaman alacak bir şey. Yönetmelik geçmiş dönem sözleşmelerini kapsamıyor. Perakendeci bu nedenle şikayette bulunuyor ama geldiğinde de resmi cevabını alıyor” açıklamasında bulundu.