AVM'nin açık otoparkında canlı bomba paniği

İHBAR ÜZERİNE HIZLA SEVK EDİLDİLER

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren AVM'nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair ihbar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapıldı. İhbarın ardından, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SAĞLIK, AFAD VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDEYDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri, AVM'nin açık otoparkında ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu.

OLAY YERİNDE HERHANGİ BİR OLUMLUSUZLUKLA KARŞILAŞILMADI

Olay yerinde ve çevresinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, ihbarın asılsız olduğu tespit edildi. Ancak polis ekipleri, her ihtimale karşı bölgede güvenlik önlemleri almaya devam etti.

Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.