AVM'nin kadınlar tuvaletine saklanan erkekten iğrenç tuzak. İtiraf etmek zorunda kaldı

İstanbul Kartal’daki bir AVM’nin kadınlar tuvaletinde erkek şüphelinin kabinlerden uygunsuz görüntü çektiği ortaya çıktı. Kadınların fark etmesiyle yakalanan sapık, suçunu itiraf etti.

İstanbul’un Kartal ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde (AVM) yaşanan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Kadınlar tuvaletine giren bir erkek şüpheli, kabinlerin alt boşluklarından cep telefonuyla uygunsuz görüntü kaydetmeye çalıştı. Şüphelinin, sağında ve solunda bulunan kabinlerdeki kadınları hedef aldığı belirlendi.

Olay, tuvaleti kullanan bir kadının, yan kabinden sarkan telefonu fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Durumu hemen AVM’nin güvenlik görevlilerine bildiren kadın, şüphelinin yakalanmasını sağladı. Güvenlik görevlileri, şüpheliyi olay yerinde durdurarak telefonunu teslim etmesini istedi.

İlk başta suçlamaları reddeden şüpheli, “Görüntü almadım” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak, kadının ısrarlı tepkisi ve deliller karşısında suçunu itiraf etti. Şüpheli, “Doğru söylüyorsunuz, çektim, siliyorum” diyerek kaydettiği bir görüntüyü sildi.

Olay anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, mağdur kadının, “Kızlar tuvaletinde saatlerce kabinlerden çıkmıyor, alttan video çekiyor. Gördüm, şikayetçiyim” dediği duyuldu. Şüphelinin sakin tavırları ise dikkat çekti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede başka uygunsuz içeriklere rastlanıp rastlanmadığı araştırılıyor. Mağdur kadın, şüpheliden şikayetçi olduğunu belirtti.