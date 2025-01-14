AVM'nin tavan arasından düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesi Or-An Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin havalandırma borularının bulunduğu tavan arasında çalışan S.P. (50), bastığı zeminin çökmesi sonucu metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenin üzerine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra S.P.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak S.P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.