AVM'ye girişte yaş sınırı! Kimlik kontrolü yapılacak...

Adana’daki Optimum AVM'den gençleri üzecek bir karar imza attı.

Yönetimi tarafından alınan bu kararın gerekçesi ise henüz resmi olarak açıklanmasa da, güvenlik ve genel düzenin korunmasına yönelik olduğu öne sürülüyor.

Türkiye genelinde birçok ilde faaliyet gösteren Optimum AVM, ziyaretçi girişlerine yönelik dikkat çeken bir düzenlemeye gitti.

AVM'de kan aktı

Yeni uygulamayla birlikte belirli yaş grubundaki ziyaretçilerin AVM'ye tek başına girmesine sınırlama getirildi. Kararın özellikle genç ziyaretçilere yönelik alındığı belirtilirken, uygulamanın detayları ve gerekçesi merak konusu oldu.

AVM içerisinde yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle alınan karar, ilk aşamada 18 yaşından küçüklerin AVM'ye girişini kısıtlarken, yapılan değişikliğin ardından söz konusu kısıtlama 21 yaşa yükseltildi.

KİMLİK SORUNACAK

AVM girişinde güvenlik personeli tarafından ziyaretçilerin kimliklerinin kontrol edilebileceği uyarısında bulunulurken, 21 yaşından küçük bireylerin refakatçi aracılığıyla AVM'ye giriş yapmaya devam edeceği aktarıldı.