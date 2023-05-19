Avokado yaprağı meğer ne yararlıymış?

YAPRAĞININ YARARLARI
Yağ yakımını hızlandırır
Kanserli hücreleri önler
Bböbrek taşını azaltır, kanı temizler
İdrar söktürücüdür
Tansiyonu dengeler
Mideyi korur
Diyabeti önler
Solunum yollarını rahatlatır
Cildi arındırır ve nemlendirir
Sindirimi rahatlatır
Uykusuzluğa iyi gelir
Ağız bakterilerini temizler
Saçları besler
Hücreleri yeniler
Kasları gevşetir, ağrıları dindirir
ÇAYI NE ZAMAN İÇİLİR?
Faydalarından yararlanmak istiyorsanız akşam yemeğinden 3 saat önce ve yatmadan önce tüketmeye özen göstermek iyi olacaktır. Bunun nedeni ertesi gü dinç olmaktır.
Ilık şekilde içilmesi öneriliyor.
Gün tüketildiyse 3 gün ara verilmesinde yarar var…
Alerji, kronik hastalık veya düzenli kullanılan ilaç durumlarında çayı tüketmeden önce doktorunuza danışınız.