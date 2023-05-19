Avokado yaprağı meğer ne yararlıymış?

YAPRAĞININ YARARLARI

Yağ yakımını hızlandırır

Kanserli hücreleri önler

Bböbrek taşını azaltır, kanı temizler

İdrar söktürücüdür

Tansiyonu dengeler

Mideyi korur

Diyabeti önler

Solunum yollarını rahatlatır

Cildi arındırır ve nemlendirir

Sindirimi rahatlatır

Uykusuzluğa iyi gelir

Ağız bakterilerini temizler

Saçları besler

Hücreleri yeniler

Kasları gevşetir, ağrıları dindirir



ÇAYI NE ZAMAN İÇİLİR?



Faydalarından yararlanmak istiyorsanız akşam yemeğinden 3 saat önce ve yatmadan önce tüketmeye özen göstermek iyi olacaktır. Bunun nedeni ertesi gü dinç olmaktır.

Ilık şekilde içilmesi öneriliyor.

Gün tüketildiyse 3 gün ara verilmesinde yarar var…

Alerji, kronik hastalık veya düzenli kullanılan ilaç durumlarında çayı tüketmeden önce doktorunuza danışınız.