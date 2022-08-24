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Avokado Yaprağı meğer ne yararlıymış?

Uzun yıllardır ülkemizde yetişmesine rağmen henüz henüz pek fazla tanınmayan Avokado’nun meğer yaprağı da yararlıymış. İşte o yararları…

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 12:35
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Avokado Yaprağı yararlıymış?

Avokado Yaprağı meğer ne yararlıymış?
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Avokado Yaprağı meğer ne yararlıymış?

Uzun yıllardır ülkemizde yetişmesine rağmen henüz henüz pek fazla tanınmayan Avokado’nun meğer yaprağı da yararlıymış. İşte o yararlar…

İŞTE AVOKADO YAPRAĞININ FAYDALARI

Yağ yakımını hızlandırır

Kanserli hücreleri önler

Cildi arındırır ve nemlendirir

Sindirimi rahatlatır

Uykusuzluğa iyi gelir

Ağız bakterilerini temizler

Saçları besler

Hücreleri yeniler

Kasları gevşetir, ağrıları dindirir

Bböbrek taşını azaltır, kanı temizler

İdrar söktürücüdür

Tansiyonu dengeler

Mideyi korur

Diyabeti önler

Solunum yollarını rahatlatır


AVOKADO YAPRAĞI ÇAYI NE ZAMAN İÇİLİR?

Faydalarından yararlanmak istiyorsanız akşam yemeğinden 3 saat önce ve yatmadan önce tüketmeye özen göstermek iyi olacaktır. Bunun nedeni ertesi gü dinç olmaktır.
Ilık şekilde içilmesi öneriliyor.

Gün tüketildiyse 3 gün ara verilmesinde yarar var…

Alerji, kronik hastalık veya düzenli kullanılan ilaç durumlarında çayı tüketmeden önce doktorunuza danışınız.

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