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  • Çocuğunun yanında saldırıya uğrayan Kemal Özkiraz: Ölmek var dönmek yok

Çocuğunun yanında saldırıya uğrayan Kemal Özkiraz: Ölmek var dönmek yok

Çocuk parkında çocuğuyla otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrayan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, "Ölmek var dönmek yok. Bu halkı mafya iktidarından ya kurtaracağız ya bunu yapmak için öleceğiz." dedi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 15:38
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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'dan flaş açıklama: Ölmek var dönmek yok

Çocuğunun yanında saldırıya uğrayan Kemal Özkiraz: Ölmek var dönmek yok
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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki çocuk parkında çocuğuyla otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradığını açıklamıştı. 

Uğradığı saldırıyı Twitter hesabından duyuran Özkiraz, Daha sonraki paylaşımlarında, "Bu halkı mafya iktidarından ya kurtaracağız ya bunu yapmak için öleceğiz." dedi.

Özkiraz paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Ben sizin bir yumrukla döndürebileceğiniz biri değilim.

Bir dahakine topla tüfekle gelin.

Şimdil tadını çıkartın kalleş sürüsü, 9 ayınız kaldı çarkınızı kırmaya.

Arkadan vurup kaçanın yüzüne yüzüne tükürmeye...

Ölmek var dönmek yok.

Bu halkı mafya iktidarından ya kurtaracağız ya bunu yapmak için öleceğiz.

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Kardan Adam ☃️
28.09.2022 16:03
Kim olursa olusun Delikanlı adam , yanında eşi çocuğu olan bir erkeğe değil vurmak laf bile söylemez eskiden bu işler böyleydi bozulan değerlerden biri oldu  
 
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