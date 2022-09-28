Çocuğunun yanında saldırıya uğrayan Kemal Özkiraz: Ölmek var dönmek yok

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki çocuk parkında çocuğuyla otururken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Uğradığı saldırıyı Twitter hesabından duyuran Özkiraz, Daha sonraki paylaşımlarında, "Bu halkı mafya iktidarından ya kurtaracağız ya bunu yapmak için öleceğiz." dedi.

Özkiraz paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Ben sizin bir yumrukla döndürebileceğiniz biri değilim.

Bir dahakine topla tüfekle gelin.

Şimdil tadını çıkartın kalleş sürüsü, 9 ayınız kaldı çarkınızı kırmaya.

Arkadan vurup kaçanın yüzüne yüzüne tükürmeye...

Ölmek var dönmek yok.

Bu halkı mafya iktidarından ya kurtaracağız ya bunu yapmak için öleceğiz.