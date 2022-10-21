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Avrasya Tüneli bakım nedeniyle

Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 03:03
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Avrasya Tüneli bakım nedeniyle

Avrasya Tüneli bakım nedeniyle
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Bakım çalışmaları nedeniyle 00.01'de trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli'ndeki çalışmalar 05.00'e kadar devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında çalışmayla ilgili duyuru yapıldı.

Duyuruya göre, tünelde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak.

Kennedy Caddesi boyunca yer alan tabelalarda, "Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır, ilk çıkıştan çıkın." ifadeleri yer aldı. (AA)

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