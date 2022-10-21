﻿Avrasya Tüneli bakım nedeniyle

Bakım çalışmaları nedeniyle 00.01'de trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli'ndeki çalışmalar 05.00'e kadar devam edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasında çalışmayla ilgili duyuru yapıldı.
Duyuruya göre, tünelde bu gece planlı bakım çalışması yapılacak.
Kennedy Caddesi boyunca yer alan tabelalarda, "Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır, ilk çıkıştan çıkın." ifadeleri yer aldı. (AA)
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