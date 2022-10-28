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Avrasya Tüneli'ndeki kaza kameraya böyle yansıdı

Avrasya Tüneli'nde arıza yapan kamyonet sağ şeride park edince arkadan gelen taksi araca son sürat çarptı. Taksi kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 12:28
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Avrasya Tüneli'nde arıza yapan kamyonet park edince olanlar oldu. O kaza böyle görüntülendi

Avrasya Tüneli'ndeki kaza kameraya böyle yansıdı
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Avrasya  Tüneli'nde arızalandığı için şoförünün sağ şeride park ettiği kamyonete, arkadan gelen taksi çarptı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.



Avrasya Tüneli'nde, 19 Ekim Çarşamba öğle saatlerinde 16 ATE 568 plakalı kamyonet arızalanınca, şoförü sağ şeride park etti. Arkadan gelen 34 TBS 29 plakalı taksi, kamyoneti fark edemeyince, arkadan çarptı.

Kazada, ön tarafı ağır hasar alan taksinin şoförü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kısa süre aksadı. Araçların çekilmesi sonrası trafik akışı normale dönerken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonete çarpan taksi kullanılamaz hale geldi.

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