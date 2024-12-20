Avrasya Tüneli'nden 8 yılda rekor araç geçişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nden 8 yılda 151 milyon araç geçişi yapıldığını bildirerek, "Tünel, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve kilometrede 590 milyon araç tasarrufu sağlayarak, ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrasya Tüneli'nin resmi açılışının 20 Aralık 2016'da yapıldığını anımsattı.

Tünelin, İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı kara yolu tüneliyle birleştirdiğini aktaran Uraloğlu, sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergahıyla tünelin 8 yıldır İstanbul Boğaz geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım alternatifi olarak hizmet verdiğini belirtti.

Avrasya Tüneli'nden 8 yılda 8,3 milyon kullanıcı tarafından 151 milyon kez geçildiğine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve kilometrede 590 milyon araç tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı. Avrasya Tüneli ile İstanbul'un güney aksındaki ulaşım mesafeleri 10 kilometre kısaldı. Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuk ise 5 dakikaya indi. Avrasya Tüneli, 2024'te kullanıcılarına sabah saatlerinde ortalama 36 dakika, akşam saatlerinde ortalama 41 dakika zaman kazancı sağladı. Bu yıl Avrasya Tüneli'ni kullanan araçların yüzde 90'ı otomobil, yüzde 6'sı minibüs, yüzde 4'ü ise motosiklet oldu."

"TÜNEL, GARANTİ EDİLEN TRAFİK SEVİYELERİNİ AŞTI"

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde günlük ortalama 82 bin araç trafiğiyle garanti edilen araç sayısının aşıldığının altını çizdi.

Tünelin, kamu-özel işbirliği modeliyle gerçekleştirilen ilk kara yolu projesi olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti: