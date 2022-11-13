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Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 9 Kasım Çarşamba günü Avrasya Tüneli'nden 71 bin 110 araç geçişiyle yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 21:49
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Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru

Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığın mega projeleri arasındaki Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiğini rahatlattığını, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli olan Avrasya Tüneli'nin, Boğaz geçişinde, kullanıcılarına hızlı, güvenli ve konforlu bir alternatif olarak hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

En son 27 Ekim'de 70 bin 121 araçla bu yılın en yüksek geçiş rakamına ulaşılan Avrasya Tüneli'nde rekorun tazelendiğini aktaran Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli'nde 9 Kasım Çarşamba günü 71 bin 110 araç geçişiyle yeni bir geçiş rekoru kırıldı. 2022 yılı için hesaplanan 70 bin 223 birim araçlık günlük trafik garanti rakamı aşıldı." ifadelerini kullandı.

22 Aralık 2016'da hizmete açılan tünelden bugüne kadar toplam 94,5 milyon aracın geçtiğini belirten Karaismailoğlu, 1 Mayıs itibarıyla Avrasya Tüneli'nin motosiklet kullanıcılarına da açıldığını, bu tarihten itibaren toplam 266 bin motosikletin geçiş yaptığı bilgisini verdi.

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