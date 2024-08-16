Avrasya Tüneli'ne zam! Flaş... Flaş...

Karayolları Genel Müdürlüğü, dün otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığı duyurması sonrası Avrasya Tüneli'ne de zam yapıldı.

Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 oranda zam gelirken, otomobil geçişi 112 liradan 156 liraya, minibüs geçişi 168 liradan 234 liraya çıktı.

Motorsiklet ücreti ise 43,7 liradan 60,8 liraya yükseldi. Zam kararını Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) internet sitesinden duyurdu.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Yeni düzenleme ile birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden otomobiller için geçiş ücreti 70 TL olarak belirlenirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL oldu.

Osmangazi Köprüsü’nde ise otomobil geçiş ücreti 555 TL olarak belirlendi.

Çanakkale Köprüsü’nden otomobiller için geçiş ücreti 585 TL olurken, İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu’nda otomobiller için 187 TL’lik yeni ücret uygulamaya konuldu.

İstanbul-İzmir Otobanı ise Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil olmak üzere otomobiller için 1370 TL oldu.