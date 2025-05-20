Avrupa, ABD ürünlerinlerinden uzaklaşıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa, ABD ürünlerinlerinden uzaklaşıyor

Avrupa'da yapılan bir anket, ABD Başkanı Donald Trump'ın son vergilendirmelerinden sonra yarı kıtada ABD mallarına karşı bir tavır geliştiğini ortaya koydu.

Galaxus adlı çevrim içi perakende şirketi tarafından YouGov araştırma şirketine yaptırılan ankette İsviçre, Almanya, Avusturya, Fransa ve İtalya’dan toplam 5263 kişiyle görüşüldü. Araştırma 22 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sonuçlar, ABD’nin ithalata uyguladığı yüksek gümrük vergilerine karşı özellikle Avrupa’da yaygın bir tepki olduğunu ortaya koydu.

İsviçre’de katılımcıların yüzde 62’si Coca-Cola, Nike, McDonald’s gibi markaları alışveriş listelerinden çıkardığını belirtti. Benzer oranlar Almanya, Avusturya ve İtalya'da da gözlemlendi. Fransa’da ise ABD menşeli ürünleri reddedenlerin oranı yüzde 53 oldu.

Anket sonuçlarına göre özellikle 60 yaş üzerindekiler ABD'nin ticaret politikalarına daha sert tepki verirken, 30 yaş altındakiler bu duruma daha kayıtsız yaklaşıyor. Yaş grupları arasında bu fark dikkat çekici bir düzeyde.

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AVRUPA ÜRÜNLERİNE YÖNELİŞ VAR AMA SINIRLI

Araştırma, ABD mallarına tepkinin Avrupa ürünlerine olan ilgiyi artırdığını da gösterdi. İsviçre ve Avusturya’da katılımcıların yüzde 69’u, İtalya’da ise yüzde 70’i ABD yerine Avrupa ürünlerini tercih edeceğini belirtti. Ancak iş fiyat ödemeye gelince bu eğilim zayıflıyor. İsviçre’de sadece yüzde 10, İtalya’da ise yalnızca yüzde 4 oranında katılımcı ABD dışı ürünler için daha fazla ödemeye razı olduğunu ifade etti.

Galaxus, bu eğilimin ancak fiyat farkı çok düşükse sürdürülebileceğini belirtiyor. Gümrük politikalarının tüketici tercihlerine olan etkisi Avrupa’da uzun süredir gündemdeki yerini koruyor.

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