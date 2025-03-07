Avrupa basınından Mourinho göndermeli manşet!

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Avrupa basınından Mourinho göndermeli manşet!

Fenerbahçe'nin Rangers'a 3-1 yenilmesinin ardından Daily Mail Mourinho göndermeli bir başlık attı.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçında Rangers karşısında 3-1 mağlup olarak turu zora soktu. Maçın ardından Avrupa basını hem Fenerbahçe'yi hem Jose Mourinho'yu manşetlerine taşıdı.

"ASIL BU ÖZELDİ"

İngiliz Daily Mail gazetesi ise Mourinho'nun "Special One" lakabına gönderme yaparak "Asıl bu özeldi" diyerek Cerny'nin fotoğrafını paylaştı. Çek futbolu Cerny Fenerbahçe karşısında iki golle maçın yıldızlarından biri olmuştu.

Fenerbahçe ile Glasgow arasındaki rövanş karşılaşması 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

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