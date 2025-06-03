Avrupa bileti alan Samsunspor'da 5 oyuncunun bileti kesildi!

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Avrupa bileti alan Samsunspor'da 5 oyuncunun bileti kesildi!

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi için play-off turunda oynayacak olan Samsunspor'da sürpriz ayrılıklar yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekipte, Flavien Tait, Nanu Gomes, Kimgsley Schindler, Marc Bola ve Ait Bennasser ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi lig aşaması için play-off oynama hakkı kazanan Samsunspor, iç transfere hızlı başladı. Kadroda bulunan ve sözleşmeleri sona eren Celil Yüksel ile 2 yıl, Zeki Yavru, Soner Gönül ve Soner Aydoğdu ile de 1'er yıl sözleşme yenilendi. Kırmızı-beyazlılar 1 yıl daha mukavelesi olan Fransız orta saha oyuncusu Flavien Tait ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırırken, sözleşmeleri sona eren Nanu Gomes, Kimgsley Schindler, Marc Bola ve Ait Bennasser'e de teşekkür edildi.

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Samsunspor'dan ayrılan sol bek Marc Bola, bu sezon 33 maçta forma giyip 1 gol, 4 asist, Kingsley Schindler 37 müsabakada 2 gol 1 asist, Ait Bennasser 31 mücadelede 1 gol, 2 asist, Flavien Tait de 12 karşılaşmada 1 gol, 1 asistle takıma katkı sağlarken, 2 maçta görev yapan sağ bek Nanu Gomes ise gol veya asist üretemedi.

Öte yandan kiralık olarak Samsunspor'dan ayrılan ve takıma geri dönecek Ercan Kara, Mustafa Haluk Tan, Enes Albak, Polat Yaldır, Ali Kılıç ve Ali Ülgen ile ilgili kararların da yakın zamanda verileceği öğrenildi.

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