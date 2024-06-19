Avrupa Birliği 2025 taslak bütçesini hazırladı

AB Komisyonu'nun 2025 yılı bütçe taslağına göre, AB'nin gelecek yılki bütçesi 199,7 milyar avro olarak belirlendi. Buna ek olarak, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde üye ülkelere 72 milyar avro fon sağlanacak.

Bu bütçe, Avrupa'nın stratejik özerkliğini ve küresel rolünü güçlendirmeye, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırmaya ve istihdamı artırmaya odaklanacak.

Bütçeden ayrılan kaynaklar şu şekilde dağıtılacak:

• Ortak Tarım Politikası'na 53,8 milyar avro

• Bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 49,2 milyar avro

• Uluslararası işbirliği ve ortaklara 16,3 milyar avro

• Ukrayna'ya 10,9 milyar avro kredi ve 4,3 milyar avro hibe

• Araştırma ve geliştirme programlarına 13,5 milyar avro

• Stratejik yatırımlara 4,6 milyar avro

• Uzay harcamalarına 2,1 milyar avro

• Erasmus eğitim programına 4 milyar avro

• Çevre ve iklim eylemine 2,4 milyar avro

• Sınırların korunmasına 2,7 milyar avro

• Göçle ilgili harcamalara 2,1 milyar avro

• Savunma alanına 1,8 milyar avro

Komisyon'un hazırladığı taslak bütçe, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakereler sonrasında gerekli onaylar alındığında yürürlüğe girecek.

AB bütçesinin gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan oluşmakta ve denetimi, merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı tarafından yapılıyor.