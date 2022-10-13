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AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı

Avrupa Birliği (AB) fonlarının suistimal edilmemesi için kurulan Avrupa Sayıştayı, geçen yıl 5 milyar avronun üzerinde hatalı harcama yapıldığını bildirdi. Denetlenen harcamaların yaklaşık üçte ikisinin ise yüksek riskli olduğu tespit edildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 13:15
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Avrupa Birliği 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı

AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı
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AB bütçesinin denetimini yapan Avrupa Sayıştayı, 2021 harcamalarına ilişkin yıllık raporunu yayımladı. Buna göre, toplam 181,5 milyar avroluk AB bütçesinden yapılan harcamalarda hatalar arttı.

AB bütçesinden yapılan harcamalardaki genel hata seviyesi 2020 yılında yüzde 2,7 seviyesindeyken, bu oran 2021'de yüzde 3'e çıktı. Böylece, geçen yıl AB harcamalarda yaklaşık 5,4 milyar avro yanlış biçimde harcandı.

Denetlenen harcamaların yaklaşık üçte ikisinin ise yüksek riskli olduğu tespit edildi.

Söz konusu hatalı harcamalar, AB ve ulusal kurallara uygun olarak kullanılmayan para miktarını temsil ediyor.

AB bütçesindeki harcamaların büyük kısmı üye 27 ülkenin yetkili makamları tarafından yapılıyor.

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