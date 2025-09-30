Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri sahiplerine verildi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

2025 Avrupa Birliği (AB) Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri, Ankara'da Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Gazeteciler Cemiyeti’nin yürütücülüğünü üstlendiği AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Haber Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğin Güçlendirilmesi II” projesi kapsamında 7’ncisi düzenlenen ödül töreni, Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde gerçekleşti.

Törene, basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum temsilcisi, medya kuruluşu ve uluslararası kurum temsilcisi katıldı.

Batı Balkanlar ile Türkiye’de bağımsız gazeteciliği güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında düzenlenen ödül töreni, gazeteci Gökçen Çamlıyurt’un moderatörlüğünde yapıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin: Gazetecilik hiçbir dönemde kolay olmadı

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, açılış konuşmasında araştırmacı gazeteciliğin önemine dikkat çekti. Gazeteciliğin tarih boyunca zorluklarla yürütüldüğünü belirten Bilgin, hakikati yazmanın her dönemde bedel gerektirdiğini vurguladı.

“Gazetecilik hiçbir dönemde kolay olmadı. Hakikati yazmak, gücü sorgulamak, yolsuzluğu açığa çıkarmak, toplum adına hesap sormak her zaman bedel gerektirdi” diyen Bilgin, gazetecilerin bugün de çeşitli engellemelerle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, sansürün farklı boyutlarda sürdüğünü ifade etti.

Araştırmacı gazeteciliği teşvik etmek ve ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, gücün kötüye kullanımı, temel hakların ihlali, yolsuzluk ile organize suç gibi konularda kamuoyunu aydınlatan başarılı araştırmacı gazetecilik örneklerini ödüllendirmek amacıyla 2019 yılından bu yana verilen AB Araştırmacı Gazetecilik Ödüllerinin bu yılki Türkiye ulusal ödül jürisinde gazeteciler Nurcan Gökdemir, Çiğdem Toker ve Gökçer Tahincioğlu yer aldı. Jüri, 2024 yılı boyunca yayımlanan başvurular arasından kamu yararını gözeten, yolsuzlukları, ihlalleri ve güç istismarlarını açığa çıkaran haberleri değerlendirdi.

2025 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Türkiye kategorisinde birincilik, T24 muhabiri Asuman Aranca’ya verildi. Aranca’nın haberi, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman arasındaki bağlantılara dair MASAK raporlarını ortaya koydu. Haber, mafya-yargı-siyaset ilişkilerini gündeme taşıdı.

BirGün muhabiri İsmail Arı, Yunus Emre Vakfı’nda naylon faturalarla gerçekleştirilen büyük çaplı yolsuzluğu belgelediği haberiyle ikincilik ödülüne değer görüldü.

KRT muhabirleri İlknur Yağumli ve Ahmet Sesli, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde savcı ve avukatların da dahil olduğu Ponzi sistemini açığa çıkaran haberleriyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Haber, Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirerek adli ve idari soruşturmaların başlatılmasına yol açtı.

Medyascope muhabiri Gülseven Özkan, sahte belgelerle düşük bedeller üzerinden vatandaşlık satıldığını ortaya koyduğu araştırmasıyla mansiyon ödülüne layık bulundu. Özkan’ın haberi, çetelerin yabancılara gayrimenkul üzerinden sahte yollarla vatandaşlık kazandırdığını belgeledi.

Tören, kapanış konuşmalarının ardından son buldu.