AB'den Türkiye ve BM'ye ''tahıl koridoru'' teşekkürü

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 12:09 Takip Et

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına dönmesi dolayısıyla Birleşmiş Milletler ile Türkiye'ye şükranlarını bildirdi