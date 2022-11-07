7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Josep Borrell’den İran açıklaması

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Münster kentinde yapılan G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nı değerlendirdi ve İran’ın Rusya’ya tedarik ettiği insansız hava araçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 17:29
Takip Et

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den İran açıklaması

Josep Borrell’den İran açıklaması
+
Aa
-

Borrell, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Rusya’ya karşı şu ana kadar yürütülen stratejiye devam etme kararı alındığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'yı fethetmeyi başaramadığını ve Ukrayna nüfusunu ‘terörize’ etmeyi ve ülkeyi yok etmeyi planladığını söyledi.

Borrell, “Vladimir Putin'in yasadışı saldırganlığına başlamasından bu yana yaklaşık 9 ay geçti. Video bağlantısıyla bize katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile birlikte, Rusya'nın sivillere ve sivil altyapıya, özellikle füzeler ve İran insansız hava araçlarıyla enerji ve su tesislerine yönelik saldırıları da dahil olmak üzere son zamanlardaki saldırganlığını kınadık. İran insansız hava araçlarının son derece endişe verici bir şekilde Rusya'ya teslim edilmesinin ardından AB de harekete geçti” dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
1
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
2
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
3
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
5
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
6
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
7
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Önce simit sonra yat gezisi yaptı. 8 sahil güvenlik, kıyı emniyeti deniz polisi botu koruma yaptı. CHP’li vekil videosunu paylaştı
﻿Konya'da bir kadını ellerini bağlayıp döven 3 sanığın yargılanması sürdü
﻿Konya'da bir kadını ellerini bağlayıp döven 3 sanığın yargılanması sürdü
﻿Konya'da bir kadını ellerini bağlayıp döven 3 sanığın yargılanması sürdü
﻿Kestiği ağaç sonu oldu
﻿Kestiği ağaç sonu oldu
﻿Kestiği ağaç sonu oldu
﻿Sokak ortasında işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
﻿Sokak ortasında işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
﻿Sokak ortasında işlenen cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı
﻿İngiltere’de çevre aktivistleri bu kez trafik tabelalarına tırmandı, otoyolu trafiğe kapattı
﻿İngiltere’de çevre aktivistleri bu kez trafik tabelalarına tırmandı, otoyolu trafiğe kapattı
﻿İngiltere’de çevre aktivistleri bu kez trafik tabelalarına tırmandı, otoyolu trafiğe kapattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.