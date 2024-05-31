Avrupa Birliği Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkıyor

Yapılan açıklamada, AB ve Euratom'un ayrılmasının ardından anlaşmanın modernize edilmesini isteyen üye ülkelerin, Enerji Şartı Konferansı'nda anlaşmayı ele alacakları belirtildi.

1994 yılında imzalanan ve enerji sektöründeki sınır ötesi yatırımları korumayı amaçlayan Enerji Şartı Anlaşması, 1998'de yürürlüğe girdi.

Anlaşma, enerji sektöründeki yabancı yatırımcılara, fosil yakıtlar dahil olmak üzere kapsamlı haklar ve hukuki netlik sağlıyor.

Şu anda 50 ülke tarafından onaylanan anlaşma, son dönemde tartışma konusu oldu. Başlangıçta sektördeki yatırımları teşvik etmek için tasarlanan anlaşma, enerji şirketlerine yatırımlarına zarar veren politikalar nedeniyle ülkelere dava açma imkanı veriyor.

Anlaşmanın özellikle fosil yakıt şirketlerinin yatırımlarını korumak için kullanılması birçok ülkede eleştirildi.

Anlaşma, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerin ayrılmaları durumunda da geçerli olacak olan mevcut fosil yakıt yatırımlarını 20 yıl süreli koruyacak bir sonlandırma hükmü bulunduruyor.

İtalya'nın 2016'da anlaşmadan ayrılmasının ardından, özellikle Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda ve Polonya gibi ülkelerin de çekilme planları yapılmıştı.

Geçen yıl, AB Komisyonu, iklim endişeleri nedeniyle üye ülkelerin, AB ve Euratom'un Enerji Şartı Anlaşması'ndan koordineli bir şekilde çekilmesini önermişti.