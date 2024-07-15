Avrupa Birliği için ‘kader haftası’

Yeni yasama dönemi, AP Başkanı Roberta Metsola'nın liderliğindeki törenle başlayacak. Yeni Genel Kurul, 720 yeni milletvekiliyle yarın toplanacak ve ilk olarak AP'nin yeni başkanını seçecek. Başkanlık seçiminden sonra 14 başkan yardımcısı seçilecek.

En önemli gün, AB Komisyonu Başkanı'nın oylanacağı 18 Temmuz olacak. Ursula von der Leyen'in yeniden aday gösterilmesi bekleniyor, ancak güvenoyu alıp almayacağı belirsiz.

Von der Leyen'in pozisyonunu garantilemesi için Yeşiller grubunun desteği önemli. Sosyalistler ve liberaller, von der Leyen'in en garanti destekçileri olarak görülüyor.

AP'de yapılacak oylamada mutlak çoğunluk sağlanamazsa, AB Konseyi'nden yeni bir aday belirlemesi istenecek.

Yeni yasama döneminin ilk haftasında AP Genel Kurulu, Ukrayna konulu özel bir oturum da düzenleyecek.