Avrupa Birliği kendi istihbarat servisini kuruyor

Avrupa Birliği, üye ülkeler arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmek için kendi casusluk ajansını kurma kararı aldı. Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’nün hazırladığı rapor doğrultusunda, AB, dış tehditlerle mücadele edebilmek ve sızma faaliyetlerini engellemek için daha güçlü bir istihbarat yapısına sahip olacak.

Niinistö, AB’ye ait bir casusluk ajansının kurulmasını önererek, bu ajansın stratejik ve operasyonel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tam donanımlı olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kritik altyapıları koruyacak bir “anti-sabotaj ağı” kurulması gerektiğini de vurguladı. Niinistö’nün raporu, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından onaylandı ve AB’nin savunma hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla bir dizi öneri sunuldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ve artan casusluk faaliyetleri, AB’nin güvenlik alanında önemli boşluklar olduğunu gösterdi. Birçok diplomatik temsilcilik, casusluk suçlamalarıyla kapatıldı ve Brüksel, ajan faaliyetlerinin merkezi haline geldi. Niinistö’nün önerdiği yeni ajans, üye ülkeler arasındaki istihbarat paylaşımını artıracak, ayrıca AB kurumlarında karşı casusluk çalışmalarını güçlendirecek.

AB, Batı ittifaklarıyla istihbarat paylaşımı yapıyor olsa da, Niinistö, bir AB casusluk ajansının mevcut bilgileri etkin şekilde kullanmasını savunuyor. AB üyesi ülkeler arasında güven artırılmasının önemine dikkat çeken Niinistö, “Birbirimize güvenmeliyiz” diyerek işbirliğinin temelini vurguladı.

Ancak, AB'nin casusluk operasyonları yürütecek profesyonel ajanlar seçmesi şu anda pek olası görünmüyor. AB’nin yürütme organlarının sızma sorunları, üye ülkelerin böyle bir ajansın kurulmasına sıcak bakmamasının başlıca nedenlerinden biri. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, istihbarat toplamanın öncelikle üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu, ancak bilgi akışının ve toplamanın iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Niinistö’nün önerileri, AB’nin savunma hazırlığını güçlendirecek ve bu çerçevede bir Avrupa Hazırlık Yasası çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca, AB’nin siber güvenlik alanında bir milyon uzman açığı bulunduğu belirtiliyor. Niinistö, askeri zorunluluğu savunmasa da, sivil savunma programlarının başlatılmasını öneriyor.

AB, Rusya'nın Ukrayna’daki savaşı ve artan istihbarat tehditleri karşısında daha güçlü bir güvenlik yapısına sahip olmayı hedefliyor. Niinistö’nün bulguları, von der Leyen’in ikinci dönemine ışık tutacak ve AB, ilk defa bir savunma komiserine sahip olacak. Bu komiser, 2024 baharına kadar savunma üzerine kapsamlı bir beyaz kitap hazırlayacak.