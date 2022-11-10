AB Komisyonu'ndan içten yanmalı motorlar için daha katı emisyon kuralları teklifi

AB Komisyonu'nun hazırladığı teklife göre, Euro 7 nesil motorlar için yeni kurallar, dizel motorların yayabileceği azot oksit gibi kirleticileri yaklaşık dörtte bir oranında azaltacak.

Komisyon'un açıklamasında, söz konusu teklifin otomobiller, kamyonetler (Euro 6), kamyonlar ve otobüsler (Euro 5) için daha önce ayrı olan emisyon kurallarının yerini alacağı belirtilerek, Euro 7 standartlarının tüm motorlu taşıtlar için tek bir kurallar dizisi altında emisyon limitleri getirdiği aktarıldı.

Kara yolu taşımacılığının şehirlerdeki en büyük hava kirliliği kaynağı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Yeni Euro 7 standartları, yollarımıza daha temiz araçlar sağlayacak ve hava kalitesini artırarak vatandaşlarımızın sağlığını ve çevreyi koruyacak." denildi.

Lastik ve fren aşınması da dikkate alındığında elektrikli ve hidrojenli araçlar da düzenlemeden etkilenecek.

Teklife göre, otomobil ve kamyonetler için yeni kurallar 2025 yılı ortalarında, kamyon ve otobüsler için de 2 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemenin otomobillerden kaynaklanan azot oksit emisyonlarını 2035 yılına kadar tahmini yüzde 35, otobüs ve kamyonlardan kaynaklanan emisyonları da yüzde 50'den fazla azaltması bekleniyor.

AB Komisyonu'nun hazırladığı teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB ülkelerinin oluşturduğu AB Konseyi'nden onay alması gerekiyor.