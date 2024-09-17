Avrupa Birliği Komisyonunun yeni üyeleri belli oldu

Von der Leyen, 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından gelecek 5 yıllık dönem için başkanlık edeceği Komisyon'un üyelerini Strazburg'da düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

AB’NİN YÜRÜTME ORGANI OLARAK ÇALIŞIYOR

Buna göre, AB'nin yürütme organı olarak faaliyet gösteren Komisyon'un yeni yapılanmasında 6 Başkan Yardımcısı bulunuyor.

İspanya'dan Teresa Ribera "Temiz, Adil ve Rekabetçi Dönüşüm", Fransa'dan Stephane Sejourne "Refah ve Sanayi Stratejisi", Estonya'dan Kaja Kallas "Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası", İtalya'dan Raffaele Fitto "Uyum ve Reform", Finlandiya'dan Henna Virkunen "Teknolojik Bağımsızlık, Güvenlik ve Demokrasi", Romanya'dan Roxana Minzatu "Halk, Yetenekler ve Hazırlılık"tan sorumlu başkan yardımcıları oldu.

Dosya dağılımı ise şöyle oldu:

Slovenya'dan Marta Kos "Genişleme",

Slovakya'dan Maros Sefkovic "Ticaret ve Ekonomik Güvenlik",

Letonya’dan Valdis Dombrovskis "Ekonomi ve Üretkenlik",

Hırvatistan’dan Dubravka Suica "Akdeniz",

Macaristan’dan Oliver Varhelyi "Sağlık ve Hayvan Refahı",

Hollanda’dan Wopke Hoekstra "İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyüme",

Litvanya’dan Adrius Kubilius "Savunma ve Uzay",

Çekya’dan Jozef Sikela "Uluslararası Ortaklıklar",

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden (GKRY) Costas Kadis "Balıkçılık ve Okyanuslar",

Portekiz’den Maria Luis Albuquerque "Finansal Hizmetler, Tasarruflar ve Yatırımlar",

Belçika’dan Hadja Lahbib, "Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik",

Avusturya’dan Magnus Brunner, "İç İlişkiler ve Göç",

İsveç’ten Jessika Roswall, "Çevre, Su Dayanıklılığı, Rekabetçi, Döngüsel Ekonomi",

Polonya’dan Piotr Serafin "Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi",

Danimarka’dan Dan Jorgensen "Enerji ve Konut", Bulgaristan’dan Ekaterina Zaharieva "Startup, Araştırma ve İnovasyon",

İrlanda’dan Michael McGrath, "Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü",

Yunanistan’dan Apostolos Tzitzikostas, "Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm",

Lüksemburg’dan Christophe Hansen "Tarım ve Gıda", Malta’dan Glenn Micallef "Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spor"

Yeni Komisyon'un görevine başlaması için her üyenin AP'nin ilgili komitelerinde oturumlara katılarak programlarını anlatması, ardından Komisyon'un tümüyle AP Genel Kurulu'nda güvenoyu alması gerekiyor. Bu sürecin yıl sonu itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

ONAY BEKLENİYOR

AB Komisyonunun yeni Genişleme Üyesi Kos'un Slovenya Meclisinden onayı bekleniyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bugün açıkladığı listede komisyonun yeni Genişlemeden Sorumlu Üyesi olarak belirtilen Sloven diplomat Marta Kos'un göreve başlayabilmesi için ülke meclisinden onay alması gerekiyor.

Slovenya'da AB Komisyonu üyeliği için adaylığı açıklanan ancak henüz Slovenya Meclisinden onay almayan Kos, AB Komisyonunun yeni Genişlemeden Sorumlu Üyesi oldu.

Von der Leyen'in yeni ekibinde görev alacak Kos, Slovenya Meclisinden beklenen onaya işaret ederek, "Slovenya'daki sürecin başarıyla tamamlanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MECLİS OYLAMASI HENÜZ YAPILMADI

Yeni AB Komisyonunun muhtemel üyeleri arasında gösterilen Slovenya'dan eski Sayıştay Başkanı Tomaz Vesel'in istifa etmesi üzerine yeni aday olarak belirlenen Kos'un bu durumuna ilişkin Meclis oylaması henüz yapılmadı.

Başbakan Robert Golob, Von der Leyen'in yeni üyeleri açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, "Slovenya üzerine düşen sorumluluğu kabul ediyor. Kendisine (Kos) komşu ülkeler ve ötesinde istikrar ve barışı sağlamanın anahtarı teslim edildi. Genişleme sorumluluğun verilmesi Slovenya'nın uluslararası toplumda değer ve saygı gördüğünün bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Slovenya'nın Almanya ve İsviçre Büyükelçisi olarak görev yapan Kos, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuştu.