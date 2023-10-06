Avrupa Birliği liderleri İspanya'da toplandı

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları gayriresmi toplantı için İspanya'nın Granada kentinde bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Aliyev ve Paşinyan'ın Ekim ayı sonunda Brüksel'de görüşmeyi kabul ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği liderleri İspanya'da toplandı

İspanya'nın ev sahipliğinde Granada kentinde dün 44 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun üçüncü toplantısının ardından 27 AB ülkesinin liderleri bugün geniş bir gündemle toplandı. AB'nin gelecek yıllardaki önceliklerini değerlendirecek olan liderler, görüşmelerde AB'nin bir sonraki stratejik gündeminin ve 5 yıllık politika planlamasının hazırlığını yapacak.

AB liderlerinin gündeminde güvenlik, savunma, siber dayanıklılık, enerji, ekonomi, çok taraflılık, küresel ortaklıklar, göç ve AB'nin genişlemesi gibi konular yer alacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel zirve öncesi yaptığı açıklamada, toplantıda AB’nin gelecek için ne istediği, önceliklerinin ve politikasının neler olacağı gibi konuların ele alınacağını söyledi.

ALİYEV VE PAŞİNYAN GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

Dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Paşinyan'ın Ekim ayı sonunda Brüksel’de toplantı teklifini kabul ettiğini belirtti. Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilerleme sağlamak için çok fazla çalışacaklarını söyleyen Michel, iki ülke arasında uzlaşmaya varılması için AB’nin tüm araçlarını kullanacağını vurguladı.

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