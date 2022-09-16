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AB vize kolaylığını askıya aldı. Bazı üye ülkeler Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu

Avrupa Birliği (AB) Ruslara vize vermeyi kolaylaştıran kuralları rafa kaldırırken, Birlik içinde vize vermeyi tümüyle durdurmayı uzun süredir savunan Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, Schengen başvurularını almayı tamamen durdurdu.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 12:48
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Avrupa Birliği Ruslara vize vermeyi kolaylaştıran kuralları rafa kaldırırken Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, Schengen vize vermeyi tümüyle durdurdu

AB vize kolaylığını askıya aldı. Bazı üye ülkeler Ruslara vize vermeyi tümüyle durdurdu
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AB, Rusya ile arasında Haziran 2007'den bu yana geçerli olan vize kolaylaştırma anlaşmasını 12 Eylül'den itibaren askıya aldığını duyurdu.

Schengen vizesi almak isteyen Rus vatandaşları için kurallar, artık genel koşullardan ibaret olacak.

AB'nin kararı yalnızca Rus vatandaşlarının vize almasının zorlaşması, başvurularda daha fazla belge istenmesi, vize işlemlerinin daha uzun sürmesi ve başvuru ücretlerinin artması anlamına gelse de üye ülkelerden bazıları Rus vatandaşlarına tümüyle vize vermeyi durdurdu.

Baltık ülkeleri, Polonya, Finlandiya, Çekya gibi bazı ülkeler, bir süredir bu fikri destekliyordu ancak Fransa, Almanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi üyeler karşı çıkıyor, bunun yerine sadece kontrollerin sıkılaştırılmasını istiyordu.

ÖNCÜLÜK EDENLER

Savaşın çıkmasını takiben üye ülkeler arasında farklı uygulamalar da görüldü.

Çekya ve Polonya, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasından kısa süre sonra Rus vatandaşlarına vize vermeyi durdurarak bu konuda öncülük etti.

Estonya, Rus vatandaşlarına vize ve oturma izni vermeyi ağustos ayı içerisinde durdurdu.

Rusya'nın diğer Avrupalı komşusu Letonya, uzun süre boyunca Rus turistlere AB çapında bir yasak getirilmesini destekledi ve ağustos başında süresiz bir zaman için vize verilmesini durdurdu.

Hollanda da Rusya'nın Amsterdam Büyükelçiliği çalışanlarını sınır dışı etmesinin ardından nisan ayında Ruslara kısa süreli vize vermeyi durdurdu.

Benzer karar temmuz başında Belçika'dan geldi. 1 Temmuz itibarıyla Belçika diğer vize türlerini vermeye devam etse de turist vizesi vermiyor.

AB'NİN KARARININ ARDINDAN

AB'nin vize kolaylığı anlaşmasını askıya alma konusunda uzlaşmasının ardından Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya yaptıkları ortak açıklamada, 19 Eylül itibarıyla Rus vatandaşlarına resmen vize vermeyi durdurduklarını duyurdu.

Rusya ile en büyük sınırı paylaşan Finlandiya ise AB'nin kararından sonra işlenen vize başvurularının sayısını yüzde 90 oranında azaltarak haftada 1000'den 100'e düşürdü.

Danimarka ve Fransa da AB'nin kararına uygun şekilde vize kolaylığı anlaşmasını askıya aldıklarını bildirdi.

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