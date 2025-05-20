Avrupa Birliği Rusya’ya yeni yaptırımları onayladı

Kaynak: İHA
Avrupa Birliği Rusya’ya yeni yaptırımları onayladı

Avrupa Birliği Rusya’ya yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor. Brüksel’de gerçekleşen toplantıda yeni yaptırım paketi onaylandı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladığını, paketin Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filosundaki yaklaşık 200 gemiyi hedef aldığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen toplantı sırasında alınan kararlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kallas paylaşımında, AB'nin Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladığını belirtti. Kallas, "AB, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı. Paket kapsamında gölge filoya ait yaklaşık 200 gemi hedef alınıyor. Yeni önlemler hibrit tehditler ve insan haklarını da içeriyor. Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalışılıyor. Rusya, savaşını ne kadar uzun süre sürdürürse bizim cevabımız o kadar sert olacaktır" ifadelerini kullandı.

AB'nin 17. yaptırım paketiyle birlikte petrol ihracatını kısıtlamak amacıyla Rusya'nın "gölge filosundaki" yaklaşık 200 tanker daha kara listeye alınıyor.

AB ülkeleri, Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünlerini üçüncü ülkelere ihraç etmek için "gölge filo" kullandığını ifade ediyor.

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