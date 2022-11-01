1 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan "tahıl koridoru" açıklaması

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan "tahıl koridoru" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "(Tahıl koridoru) Bu anlaşmanın Rusya tarafından bloke edilmesi haklı gerekçeleri olmayan bir karar." dedi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 17:01
Takip Et

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’tan tahıl koridoru açıklaması

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan ''tahıl koridoru'' açıklaması
+
Aa
-

Meyer-Landrut, çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak için geldiği Samsun'da, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını sağlayan anlaşmayı askıya almasıyla ilgili soru üzerine Meyer-Landrut, "Bu anlaşmanın Rusya tarafından bloke edilmesi haklı gerekçeleri olmayan bir karar. Çünkü bu karar Birleşmiş Milletler tarafından Türkiye'nin de katkılarıyla yapılmıştı. Gerçekten de çok önemli bir katkıydı krizin çözümü yönünde." diye konuştu.

Türkiye'nin süreçteki rolüne işaret eden Meyer-Landrut, "Türkiye'nin bu anlaşmanın devamı yönünde gösterdiği çabalardan dolayı da gerçekten çok mutluyuz. Umuyoruz ki başarıya ulaşır çünkü gerçekten ihtiyaç duyulan bir koridor." değerlendirmesini yaptı.

Meyer-Landrut, "Rusya'nın tahıl koridorunu askıya alması Avrupa'da buğday krizine yol açar mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Avrupa Birliği'nin şu anda işleyen bir sistemi var, o da kara yolundan tahıl ithalatı ile ilgili. Şu anda bu koridor işliyor. Dolayısıyla da bu koridordan deniz yoluyla yapılan ithalat kadar da tahıl ithal ediliyor ve bu koridor devam ediyor. Dolayısıyla ben Avrupa için sorun olacağını görmüyorum. Asıl sorun daha düşük gelirli ülkeler. Özellikle Ukrayna'dan tahıl ithal eden ve bu ithalata bağımlı ülkeler açısından sorun olacak. O yüzden böyle bir gıda krizinden bu ülkeler için kaçınmak gerekiyor. Türkiye de bu yönde çaba gösteriyor. Biz de büyük takdirle karşılıyoruz bu yönde yaptığı çalışmaları."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
1
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿Erdoğan önce tweet attı sonra apar topar sildi. Sildiği tweette ne yazıyordu
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
2
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿İsmail Saymaz'dan bomba Mahir Ünal iddiası. İstifanın perde arkasını açıkladı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
3
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿AKP’nin yeni Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in teröristbaşı Öcalan’ı övdüğü görüntüler ortaya çıktı
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
4
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
5
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿Alev alev yanan TIR'ını park alınan çekti faciayı önledi
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
6
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿29 Ekim mesajı nedeniyle dinci gruplar tarafından hedef alınmıştı. Deniz Demir'in eşi kim çıktı
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
7
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿'Uyuşturucu paralarını cari açık finansmanında kullandılar' demişti... Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
﻿Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi MHP'ye sunuldu
﻿Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi MHP'ye sunuldu
﻿Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi MHP'ye sunuldu
﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
﻿Bakan Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
﻿Uzmanı uyardı. Okul çağı çocuklarındaki enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Okul çağı çocuklarındaki enfeksiyonlara dikkat
﻿Uzmanı uyardı. Okul çağı çocuklarındaki enfeksiyonlara dikkat
﻿Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü
﻿Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü
﻿Yıkım çalışmaları esnasında faciadan dönüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.